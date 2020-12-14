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Mardin’de pandemi döneminde 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mardin Devlet Hastanesinde pandeminin başından beri 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

MARDİN 14.12.2020, 09:55
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Mardin’de pandemi döneminde 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mardin Devlet Hastanesinde pandeminin başından beri 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Pirşeng Kahraman, korona virüs nedeniyle gelen şikayetlerin çoğunun üst dolunum yollarını taklit ettiğini söyledi. Dr. Kahraman, korona virüs sürecinde 1 sağlık çalışanını korona virüs nedeniyle kaybettiklerini ve 3 sağlık çalışanının da hastalığı ağır atlattığını kaydetti. Dr. Kahraman, "İlimizde yaklaşık 9 aydır pandemi ile mücadele etmekteyiz. Korona virüs ile mücadele ediyoruz. İlimizde bin 500 personel ile Mardin Devlet Hastanesi olarak pandemi süreci ile mücadele etmekteyiz. 7gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekteyiz. Sağlık hizmeti sunmak için elimizden geleni yapmaktayız. En çok bize gelen şikayetler, öksürük nefes darlığı ateş. Üst solunum yollarına benzeyen, üst solunum yollarını taklit eden bir semptom şeklinde bize müracaat ediyorlar. Bize en çok tuhaf olarak gelen şikayetler ishal. İshal şikayetleriyle gelen ve pozitif tespit ettiğimiz hastalarımız var. Bu konuda halkımızın bunu da bilmesi gerekiyor. O şekilde gelen hastalarımızın çoğu da yani yüzdelik vermek gerekiyorsa yüzde 10 gibi bu şikayetlerle gelen hastalarımızın testi pozitif. Onlarda da ateş sıvı kaybına bağlı ateş gibi semptomlar veriyor. Tabi en çok karşılaştığımız ateş, öksürük ve nefes darlığı" dedi.

"2 pandemi görmüş bir hastamız oldu"

Bir hastalarının 2 pandemi gördüğünü belirten Dr. Kahraman, “Emine teyze acilimize başvurduğunda nefes darlığı, öksürük ve ateş şikayetleriyle gelmişti. Yatışını yaptık. Çok iyi bir tedavi sürecinden sonra kendisini taburcu ettik. 103 yaşında taburculuğunu yaptık. Şu an evinde sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor. Biz tedavi sürecinde bunu öğrendik. Kendisi bize İspanyol gribini de geçirdiğini de söylemişti. Buna yönelik tedavisi yapıldı. Bize geldiğinde korona virüs hastalığına yakalanmıştı. Tedavisini yaptık. Süreci atlattık. Kendisini taburcu ettik. 2 pandemi görmüş bir hastamız oldu. Arşivde çalışan bir sağlık çalışanımızı kronik hastalıkları olduğu için kalp, tansiyon, şeker gibi hastalıkları vardı. Maalesef bu arkadaşımızı kaybettik. Sağlık çalışanlarımızdan istatistik olarak kaç kişi oldu bilmiyorum ama bizde 2 ya da 3 sağlık çalışanımız hastalığı ağır atlattı. Sağlık sistemini elimizden geldiği kadar diri tutmaya çalışıyoruz. Mevlit olayına örnek vermek istiyorum, adam korona virüs iyileştikten sonra, iyileştim diye mevlit verip mevlide icabet edenlerin de yüzde 50’sinin bize pozitif geri dönüşü var. Biz şöyle bir şeyde talep ediyoruz halkımızdan zaruri ve gerçekten acil olmayan durumlarda hastaneye olduğunca müracaat etmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

"Randevularınızı MHRS üzerinden alın"

Müracaat veya sağlık kontrolüne geleceklerin MHRS üzerinden randevu almalarını isteyen Dr. Kahraman, “Bu şekildeki başvuru hem hastane hem çalışan hem de kendilerini daha çok korur. Moral motivasyon açısından sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz olduğunca. Sağ olsun İl Sağlık Müdürümüz ve kamu hastaneleri başkanımız toplu olarak kendilerinin ziyaretleri hem sahada hem burada bize destekleri olmakta kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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