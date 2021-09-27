Mardin’de özel gereksinimli çocuklar gönüllerince eğlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının engelli çocuklara yönelik, sosyal ve kültürel çevreyi tanımaları amacıyla üstü açık motivasyon aracıyla düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, salgın döneminde sosyal hayattan uzak kalan özel gereksinimli çocukların bir arada güzel zaman geçirmelerini sağlamak, yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel yerlerini tanımalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş’ın da katıldığı etkinlikte Organize Sanayi Özel Eğitim Meslek Okulu ile Mardin Fehmi Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki özel kaynaştırma sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri de yer aldı. Mardin Müzesini gezen katılımcılar daha sonra üstü açık motivasyon aracıyla Birinci Cadde ve Yeni Yol Caddesi’nde Mardin turu gerçekleştirdi.

Kasımiye Medresesi’ni ziyaret eden çocuklar ve diğer katılımcılar ardından düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.