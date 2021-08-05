Mardin’de özel çocuklar spor aktiviteleriyle gönüllerince eğlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim gerektiren çocukların sportif faaliyetlerini artırmak ve güzel vakit geçirmeleri için spor ve aktivite merkezi Kulüp Başak’ta etkinlik gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel eğitim gerektiren çocukların sportif faaliyetlerini artırmak, çeşitli etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, iyi vakit geçirip eğlenmelerine destek olmak amacıyla çocuk ve spor merkezi Kulüp Başak’ta birbirinden eğlenceli aktivite ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

Oyun ve spor eğitmenleri, özel eğitim geresimi duyan çocuklarla birlikte, denge, koordinasyon, kardiyo ve motor becerileri, zeka oyunları gibi gelişimsel evrelerini destekleyen spor faaliyetleri yapıldı. Aktiviteler, yeni yeteneklerini keşfederek eğlenceli uygulamalarla bireylerin rehabilitasyon sürecini hızlandırmaya katkı sağladı.

Etkinlik bitiminde çocuklara şapka ve top dağıtımının yanı sıra çeşitli ikramlarda bulunuldu.