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Mardin’de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi kent genelindeki bin 200 okulda dezenfekte çalışması yapıyor.

MARDİN 04.09.2021, 13:39
Mardin’de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi kent genelindeki bin 200 okulda dezenfekte çalışması yapıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 tarihinde ilk zilin çalması ile başlıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için tüm ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Öğrencilerin bulaşıcı hastalıktan korunması, hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanmasına yönelik mikrop, haşere ve zararlı organizmaların önüne geçmek için bin 200 okulda sıklıkla kullanılan alanlar, kapı ve pencereler ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.

Sağlık İşler Daire Başkanı Adil Alan, kent genelinde ki tüm okulları dezenfekte edeceklerini belirtti. Şehir merkezi ilçe ve kırsal mahallelerdeki okulları hijyenik hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Alan, “Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz şehir genelinde ki bin 200 okulda haşere karşı ilaçlama ve mikroplara karşı dezenfekte çalışması yapıyor. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eğitim öğretim yılın bitine kadar bu ilaçlama çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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