Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Müzik Aletleri Yapım Projesi kapsamında Mardin’de müzik aletleri yapım atölyesi açıldı.

Türkiye’nin kültürel ve sanatsal değerlerini yaşatmak, korumak ve yeni nesillerimize aktarmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Müzik Aletleri Yapım Projesi ülke genelinde 18 ilde hayata geçirildi. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü projenin uygulanmaya başlandığı 18 il arasında yer aldı. Müzik aletleri yapım kursu için öğrenci seçme sınavı gerçekleştirildi. Yapılan sınav sonucunda 13 öğrenci Artuklu Halk Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde, Güzel Sanatlar Lisesinde açılan kurslarda eğitim almaya hak kazandı. Bakanlığın politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren müzik aletleri yapım kurslarında öğrenciler, Türk müziği çalgılarından ’mızraplı sazlar’ ve ’nefesli çalgılar’ yapımı üzerine eğitim almaya başladı.