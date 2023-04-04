Mardin’de mühendis Gözenoğlu’nun şehadetinin yıl dönümünde iftar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit edilen inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu için şehadetin yıl dönümünde Midyat ilçesinde iftar ve mevlit programı düzenlendi.

Nusaybin ilçesi kırsal Dibek Mahallesinde karakol inşaatında çalışan sivillere PKK’lı teröristlerce 3 Nisan 2020’de uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan mühendis Mazlum Gözenoğlu’nun (27) Midyat ilçesindeki ailesince, iftar ve mevlit programı düzenlendi. Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Midyat’a gelen depremzedelerin de katıldığı programda şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu ile şehidin eşi ve kız kardeşleri, davetlileri kapıda karşıladı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi, şehit Mazlum Gözenoğlu’nun hayatı anlatıldı.

Ramazan ayını depremler nedeniyle ülke ve millet olarak yüreği buruk karşıladıklarını belirten Vali Demirtaş, “Devletimiz güçlüdür, milletimizle el ele, gönül gönüle pek çok badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bizler de afet bölgesinden misafir ettiğimiz kardeşlerimize kadim kentimiz Mardin’in misafirperverliğini sonuna kadar göstereceğiz. Aşımızı, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ayağa hep birlikte kalkacak, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Şehitlik makamının en yüce makam olduğunu aktaran Vali Mahmut Demirtaş, “Bu coğrafya; vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can feda eyleyenlerin yurdudur. Hakka yürüyen her bir evladımız ise aziz vatanımızın ebedi bekçileridir. Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu toprakları bizlere vatan yapanların yakınlarına, ailesine, eşine ve çocuklarına hizmet etmek; acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak, bizlerin en önemli görevidir. Bu görevimizi layıkıyla yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz” diye konuştu.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, şehit Gözenoğlu’nun ailesi, ilçede misafir edilen depremzedeler, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.