Mardin’de lokantalar ilk masa müşterilerini almaya başladı

Bakanlar Kurulunun dün akşam aldığı karar gereğince kafe, restoran ve benzeri işletmelerde sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite müşteri alımıyla ilgili karar sonrası Mardin Kızıltepe’de sabah saatlerinde işletmelerde ilk masa müşterilerini almaya başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yerinde değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu’nda bir dizi yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde kafe, restoran ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite ile kısıtlama günü haricinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında masalarda müşteri ağırlayabilecek. Yeni karar sonrası Kızıltepe’de yüzde 50 kapasiteye göre ilk masa müşterilerini almaya başladı.

Kızıltepe’de 42 yıldır aşçılık yapan Hikmet Ölçer, “31 yıldır kendi mekanımı işletiyorum. Bu pandemi sürecinde o kadar çok sıkıntı çektik yine de çok şükür sabrın sonu selamet oldu. İlk masa müşterilerimizi almaya başladık. İşten çıkardığımız işçilerimizi tekrar geri aldık. En çok onlar için seviniyorum. Müşterileri ağırlamayı da çok özlemiştim. İnşallah tedbiri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan koronadan tamamıyla kurtulacağız” dedi.