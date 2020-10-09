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Mardin’de korona virüs denetimleri devam ediyor

MARDİN VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİYLE 81 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN KORONA VİRÜS DENETİMLERİNE KATILDI.

MARDİN 09.10.2020, 10:06
Mardin’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kararları uyarınca ’sağlık için hepimiz için’ sloganıyla 81 ilde eşzamanlı olarak, korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Vali Ozan Caddesi üzerinde faaliyet yürüten esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşları maske takmaları, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini istedi. Maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak hep birlikte kurallara uyulmasının sürece kazananın kendileri olacağını aktaran Vali Demirtaş, "Vatandaşlardan beklentimiz kurallara uymaları. Maskeyi sadece denetimlerde gösterirlerse sonuç alamayız. Kurallara uyma oranı artıyor. Şehrimizde genel olarak kurallara uyulduğunu görüyoruz" dedi.

Denetimlerin ardından vatandaşlarla da sohbet eden Vali Demirtaş, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda tavsiyelerde bulundu.

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