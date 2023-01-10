Mardin’de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mardin’in kışı sert geçtiği bilinen Mazıdağı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, ilçe merkezinde ve kırsal alanlarda yoğun sis, kırağı ve don meydana geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sisle beraber oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.