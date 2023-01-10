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MHP Genel Başkanı Bahçeli: “(6’lı masa) 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Boşa dönene değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar."
Mardin’de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
MARDİN 10.01.2023, 10:48
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde oluşan kırağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Mardin’in kışı sert geçtiği bilinen Mazıdağı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, ilçe merkezinde ve kırsal alanlarda yoğun sis, kırağı ve don meydana geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sisle beraber oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.