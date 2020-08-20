Mardin’de kent genelinde ilaçlama çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, şehir merkezi ve tüm ilçelerde vatandaşın sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek gibi uçan ve yürüyen haşerelerin bulundukları alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün belirleyip onay verdiği ilaçlarla, kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 892 mahalle ile mezrada ULV tipi ilaçlama araçlarıyla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklıklar, kuyular, hurdalık alanlarda larvaları olan sivrisinek, karasinek gibi uçan, yürüyen haşerelerle mücadele ediliyor. Özellikle havaların sıcak olmasıyla beraber ilaçlama çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğü bu dönemde ekolojik denge, canlılar ve insan sağlığının korunmasına özen gösterilmekte.

Halk sağlığını önemseyen bir anlayışla yürütülen çalışmalar kent ve ilçe merkezlerinde bulunan yeşil alan, çöplük ve güvelik alanlarında akşam ve gece vakitlerinde günlük yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye ekipleri, bağlı bulunan kırsal mahalle ve mezralarda ise program dahilinde çalışmaları yürütmekte. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda program dahilinde olmadan da ilaçlama yapılmakta. Gündüzleri ise özellikle rögar, kanalizasyon ve çöp konteynerlerde ilaçlamalar devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, uçkun sivrisinek mücadele ilaçlama çalışmalarını kasım ayına kadar devam ederken kasım ayında sonra ise kışlık ilaçlama dönemi başlamaktadır.