Mardin’de KDV indirimi denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde yüzde 7’lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle kentte denetimlerine başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girmesinin ardından başta zincir marketler olmak üzere kentteki tüm alışveriş merkezleri ve marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam ediyor.

Raflarda temel gıda maddelerinden birer adet alan ekipler, KDV indiriminin yürürlüğe girdiği tarihteki fiyat ile önceki kasa fiyatı karşılaştırdı. Fiyatlarında indirim yapılmayan ürünler için uyarı ve inceleme başlatıldı. KDV indirimi konusunda firma yetkililerine uyarılarda bulunulduğu belirtildi.