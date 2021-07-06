banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Rusya'dan kötü haber geldi! Yolcu uçağı denize düştü
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! Gizlilik kararı verildi...

Mardin’de kaza: 1 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MARDİN 06.07.2021, 15:17
Mardin’de kaza: 1 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesinde bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu