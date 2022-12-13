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Mardin’de kasten öldürme suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
MARDİN 13.12.2022, 16:47
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışma çerçevesinde ekiplerce, kasten adam öldürme suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan R.Ö. ile 5 yıl hapis cezası bulunan F.Ö. yakalandı.
Hükümlülerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.