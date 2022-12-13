Mardin’de Kasım ayı kaza bilançosu: 3 ölü, 211 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı istatistiklerine göre, Mardin’de Kasım ayında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 211 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı, Mardin’de Kasım ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, 123 kazada, 211 kişi yaralandı, 3 kişi öldü. Kazaların 107’si ölümlü ve yaralanmalı olurken, 106’nın ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen 2 bin 644 kazada ise 2 bin 494 kişi yaralanırken, 31 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 1402’si ölümlü ve yaralamalı olurken, 1242’si ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi. Mardin’de en çok Temmuz ayında kaza meydana gelirken bu ayda meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı, 351 kişi yaralandı. 243 kazanın yaşandığı Ağustos ayı 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölümlü kazanın en çok meydana geldiği ay olurken, 265 kişi yaralandı.