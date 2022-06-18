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Mardin’de kamyon devrildi, tonlarca buğday yola döküldü

Mardin’in Derik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola döküldü.

MARDİN 18.06.2022, 20:31
Mardin’de kamyon devrildi, tonlarca buğday yola döküldü

Mardin’in Derik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca buğday yola döküldü.

Alınan bilgilere göre, Üçyol mevkiinde 06 BR 9256 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen kazada kamyonda bulunan tonlarca buğday yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontroller araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol kontrolü sağlanıp dökülen buğdayın toplanması için çalışma başlatıldı.

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