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Mardin’de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi, ev tekstili ürünleri alanında eğitimlerini tamamlayan 17 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

MARDİN 19.06.2021, 13:45
Mardin’de kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi, ev tekstili ürünleri alanında eğitimlerini tamamlayan 17 kadın kursiyer sertifikalarını aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezi (MARMEK), mutlu ve üretken kadınların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uygun olarak eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında MARMEK’te gerçekleştirilen ev tekstili ürünlerini hazırlama kursu, alınan tedbirler kapsamında bir yılın ardından tamamlandı. Nevresim takımı, pike, yatak örtüsü, mutfak önlüğü, mutfak takımı, masa örtüsü, runner ve ceyiz takımı eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 kursiyere sertifikaları verildi.
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