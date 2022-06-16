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Mardin’de jandarmadan orman yangını tatbikatı

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma personelleri ve orman işletme şefliği tarafından orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

MARDİN 16.06.2022, 08:57
Mardin’de jandarmadan orman yangını tatbikatı

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma personelleri ve orman işletme şefliği tarafından orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı personeline Orman İşletme Şefliği tarafından, orman yangınlarına müdahale esasları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından kurumlar arası koordineyi güçlendirmek amacıyla orman yangınları tatbikatı faaliyeti gerçekleştirildi.

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