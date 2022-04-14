Mardin’de jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

Mardin İl Jandarma personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Geçtiğimiz gün Mardin İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin kan bağışı yapmasının Ardından İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut jandarmaya kan vermeye davet etmişti. Dün akşam İl jandarma personelleri Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda bulunan Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulundu. Kan bağış merkezi, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş tarafından ziyaret edilerek kan bağışında bulunan jandarma personellerine teşekkür etti.