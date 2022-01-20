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Sözcü Çelik’ten Akşener’e tepki: “Teröristbaşı Öcalan’ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir”
Mardin’de jandarma vatandaşların yanında
Mardin’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan 1 kişi ve 22 yolcu, jandarma personeli tarafından karakolda misafir edildi.
MARDİN 20.01.2022, 11:15
Mardin’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan 1 kişi ve 22 yolcu, jandarma personeli tarafından karakolda misafir edildi.
Mardin’de, iki gündür etkili olan kar yağışı birçok insanın yolda kalmasına sebep oldu. Mardin İl Jandarma personelleri, yolda kalan 1 kişi ve 22 yolcuyu karakolda misafir ederek temel ihtiyaçlarını karşıladı.