Mardin’de itfaiye ekipleri 2022 yılında 4 bin 397 olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 2022 yılı içerisinde yangın, trafik kazası, kurtarma ve su baskını olmak üzere toplam 4 bin 397 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Mardin kent genelinde vatandaşların huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında 40 araç, 280 personel ve 9 itfaiye istasyonu ile kent genelinde çıkabilecek yangın, trafik kazası, kurtarma ve su baskını gibi olaylara anında müdahale edilerek, vatandaşların emin ve huzurlu bir yaşam sürmeleri sağlandı. Bu çerçevede 2022 yılında 2 bin 169 yangın, 212 trafik kazası, 994 kurtarma, 191 su baskını ve 852 diğer itfaiye olayına müdahale edildi.

İtfaiye Daire Başkanlığınca, kent genelinde çıkabilecek olaylara müdahale etme bilinci oluşturma adına kamu personeli ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Ayrıca, kent genelinde 429 denetim yapıldı.