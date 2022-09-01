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Mardin’de inşaat işçileri arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
Mardin’de hastane inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
MARDİN 01.09.2022, 13:25
Mardin’de hastane inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, çalışmaların sürdüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasının inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit ettiği bazı kişileri gözaltına aldı.
Kavgaya ilgili inceleme başlatıldı.
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