Mardin’de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin genelinde gerçekleştirilen istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Valilik Dara toplantı salonunda yapılan toplantıda istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgiler paylaşıldı. Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın’ın gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vererek, yaptığı sunumla devam etti. İŞKUR’un aktif iş gücü projelerinden 2020 yılı içinde 60 kurs programında bin 775 kişi ile 183 işbaşı programından 2 bin 63 kişi olmak üzere toplam aktif iş gücü programlarından 3 bin 838 kişi yararlandı.

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğine başvuran bin 91 firmanın 10 bin 885 çalışan bu ödenekten yararlanmasının sağlandığı belirtildi. Mardin’de çeşitli firmalarda çalışan ve pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan 6 bin 406 kişinin nakdi ücret desteğinden yararlandığı kaydedildi.

Toplantı, kurul üyelerinin kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle son buldu.