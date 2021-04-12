Mardin’de Hijyenik Sütler ve Yorulmayan Bedenler Projesi kapsamında süt sağım makineleri dağıtıldı

Mardin’de Hijyenik Sütler ve Yorulmayan Bedenler projesi kapsamında 29 çiftçiye süt sağım makineleri dağıtıldı.

Mardin Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen dağıtıma Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Mardin Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler katıldı. Daha önce hem GAP hem büyükşehir hem de çiftçilerin yüzde 10 katkısıyla 150 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Bugün de 29 çiftçiye dağıtım gerçekleştirildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Şimdiden hayırlı olsun. Bizim amacımız çiftçilerin işlerini daha kolay yapmasını sağlamaktı. Tabi bende bir çiftçi çocuğu olduğum için bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu sağım makineleri kısmet olursa hem üretimde artış getirecek yani verimin artışına neden olacak hem de daha hijyenik bir şekilde sülüs almamızı sağlayacak. Kadınlarımız kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayıracaklar” diye konuştu.

Çok ciddi anlamda teknolojik bir kolaylık olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “Geçmişte 150 adet dağıtmıştık. Bugünde 29 çiftçimize süt sağım makineleri dağıtıyoruz. Toplamda 179 tane süt sağım makinesi dağıtımı yapmış olacağız. Hem GAP hem büyükşehir hem de çiftçilerimizin yüzde 10 katkısıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. GAP’ımıza, büyükşehirdeki çalışanlarımızı ve özellikle çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Güle güle ve sağlıkla kullansınlar inşallah” şeklinde konuştu.

Çiftçi Sümeyye Kaçan, “Allah devletimizden razı olsun. Süt sağım makinesi çıkardı. İneklerim vardı sağamıyordum. 3 çocuğum var. Ev işiydi, çocuktu, inekti derken yapamıyordum. Bana inek verdiler. Allah razı olsun devletimizden” dedi.

Çiftçi Nusret Sağlam, “Çiftçi olduğumuz ve büyük baş hayvanlarımız olduğu için süt sağma makinesi çok büyük bir kolaylık. Her bir inek 14-15 kilo süt verdiği için bayanların sağması biraz zor oluyor. Bu makine bizim işimiz için çok yararlı. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.