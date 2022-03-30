Mardin’de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri

Mardin’in Midyat ilçesinde güvenlik köy korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı tarafından Midyat ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına yönelik, vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek gibi konuların yer aldığı Hizmet İçi Eğitim programı gerçekleştirildi.

Midyat Milli İrade Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminer saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan güvenlik koruculuğu isimli kısa tanıtım filminin gösterimi ile devam etti.

Programda konuşan İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen mücadelede güvenlik korucularının önemine dikkat çekerek koruculuk sistemi hakkında bilgiler verdi.

Güvenlik korucularının temel meseleleriyle yakından ilgilendiklerinin altını çizen Karaman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla kurulduğumuz 2016 yılından bugüne kadar korucularımızın temel meseleleri ile yakından ilgilenmeye gayret göstermekteyiz. Güvenlik korucularımızın görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen göstermekteyiz” dedi.

Güvenlik korucuları adına konuşan Mehmet Cengiz ise, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin gece gündüz demeden kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından güvenlik korucularına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala tarafından eğitim verilirken İçişleri Bakanlığı Korucular Şube Müdürlüğünden Emre Baran terör örgütünün faaliyetleri, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Aykut Seyrek’te güvenlik önlemleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim programı, soru ve cevap bölümünden sonra son buldu.

Programa, Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hatice Kandemir ve güvenlik korucuları katıldı.