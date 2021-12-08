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Mardin’de güvenlik korucuları hizmet içi eğitim programı düzenlendi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin’deki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

MARDİN 08.12.2021, 15:50
Mardin’de güvenlik korucuları hizmet içi eğitim programı düzenlendi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Mardin’deki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Özel bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine; Mardin Vali Yardımcıları Gürsel Temurci, Birkan Tatlısöz, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Cenk Gedik, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir katıldı.

200 güvenlik korucusunun katılım sağladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sinevizyon gösterimi ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, güvenlik korucularının görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen gösterdiklerini kaydetti. Ülke genelince 75 bin 164 güvenlik korucusunun görev yaptığını belirten Karaman, “Bugün itibari ile ülkemiz genelinde 32 ilde 56 bin 562 güvenlik korucusu, 18 bin 602 gönüllü olmak üzere toplam 75 bin 164 güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır. Mardin ilimizde ise 59’u kadın olmak üzere 3 bin 214 güvenlik korucusu, 731 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplamda 3 bin 945 güvenlik ve gönüllü korucumuz hizmet vermektedir” dedi.

Milletin tüm kolluk birimlerine ve güvenlik korucularına güveni ve inancı tam olduğunu vurgulayan Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, "Ülkemizin bir çok yerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve terörle mücadele de her daim emniyet ve jandarma birimlerimizin yanında bulunan güvenlik korucularımızın önemi ortadadır. İlimizde de 3 Bin 214 güvenlik korucumuz, 731 gönüllü güvenlik korucumuz üstlendikleri tarihi sorumlulukları, özveri ile yerine getirmektedir. Şüphesiz ki tüm korucularımızın kolluk kuvvetlerimize verdiği destek ve devletimize sağladığı katkı, milletimizin ve ülkemizin takdirini toplamaktadır. Milletimizin tüm kolluk birimlerimize, korucularımıza güveni ve inancı tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından güvenlik korucularına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala tarafından eğitim verilirken Binbaşı Ceyhun Çınar tarafından da terör örgütünün faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Eğitim programı, soru ve cevap bölümünden sonra son buldu.

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