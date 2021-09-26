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Mardin’de göletlere 918 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Mardin’de ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında göletlere 918 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

MARDİN 26.09.2021, 12:29
Mardin’de göletlere 918 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Mardin’de ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında göletlere 918 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla yürüttüğü ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında Mardin genelinde 3 noktadaki göletlere 918 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi’nden temin edilen yavru balıklardan 698 bini Dargeçit Ilısu Baraj Gölü’ne, 200 bini Nusaybin Beyazsu’ya ve Derik ilçesinde bulunan Dumluca Baraj Gölü’ne 20 bini ekiplerce bırakıldı.

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