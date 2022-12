Mardin’de gençlik merkezlerinden açılan kurslar devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi’nde, gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri yönünde kurs eğitimleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezinin bünyesinde açtığı adli takip ve on parmak kurslarının tüm hızıyla devam ettiği derslere 121 öğrenci aktif bir şekilde katılım sağlanıyor. Adli takip ve on parmak kurs dersleri perşembe, cuma ve cumartesi günleri Gençlik Merkezinde veriliyor. Derslerde, öğrencilere on parmak yazım teknikleriyle klavyede hızlı yazı yazma öğreniyor.

Öğrenciler aldıkları eğitimle hem kâtiplik sınavlarına hem de farklı meslek grupları için hızlı yazım tekniklerini öğrenebilmektedirler. Adli takip dersinde ise adli takip elemanı eğitimlerimizle öğrencilere noter hukuku, dosyalama hukuku, belge akışı ve meslek etiği gibi konular öğretiliyor.

Adli takip ve on parmak kurslarında Adalet Bakanlığı sınavları, icra kâtipliği, ceza infaz kurumlarında kâtiplik, adli makamlar, noter ve hukuk bürolarında adli işlemleri takip, hukuki dosya takibi, arşiv görevleri, noter işlemleri ve icra kâtipliği gibi alanlarda çalışabiliyor.

Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verilecektir. Kurslar başvuruya açık olup son başvuru tarihi bulunmuyor.

Kurslara başvuru yapmak isteyenler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt işlemlerine başlayabilecekleri belirtildi.