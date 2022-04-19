Mardin’de Gençlik Merkezi ek hizmet binası gençlerin hizmetine sunuldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yapımı tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ek hizmet binasında yerinde incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde üye sayısının artması, gençlerin yeterli derecede etkinliklerden faydalanamaması ve gençlerin daha yararlı bir şekilde eğitimlerin icra edilebilmesi için daha fazla dersliklere, kütüphanelere, bilgisayar atölyelerine ihtiyaç duyulması üzerine yapımına başlanan ek hizmet binası tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulundu.

Vali Demirtaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile gençlerin hizmetine sunulan ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak Genç Merkezindeki dersliklerde, kütüphanelerde ve atölyelerdeki öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

İncelemeler sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Demirtaş, 2 bin 700 metrelik karelik alana sahip olan merkezde 20 binin üzerinde gencin üye olduğunu belirterek gençlerin yoğun ilgisi ve talepleri üzerine 500 metrekare büyüklüğünde yeni alan oluşturulduklarını söyledi. Ek hizmet binasında okuma salonu, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra ilk defa robotik kodlama atölyesini açtıklarını aktaran Vali Demirtaş, “Burası artık dar gelmeye başladı. Biz yeni bir alan oluşturmayı düşündük. Gençlerimizin talebi üzerine oldu. İnşallah kısmet olursa burada hem çocuklarımıza ödünç kitap veriyoruz hem de çocuklarımızın daha rahat ortamda çalışmaları için yeni bir destek ve salonlar açtık inşallah hayırlı olmasını diliyoruz. Yaklaşık olarak bu Gençlik merkezinde 10 binin üzerinde kitap mevcut. Gençlerimiz çok rahat bir şekilde ödünç olarak buradan kitapları alıp işlerini tamamladıktan sonra tekrar iade etme imkanları var” dedi.

“Daha güzel günleri Mardin bekliyor”

Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere en güzel şekilde hizmet etmek için ve onlara faydalı olmak için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Vali Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada emeği olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günleri Mardin bekliyor. Çocuklarımız çok rahat bir şekilde haftanın 7 günü 24 saat burada çok rahat bir şekilde çalışabiliyorlar. Gençlik Merkezi yani onunda büyük katkısı var. Biz tüm ilçelerimize birer tane Gençlik Merkezi açıyoruz. İnşallah hem Kadın Merkezi hem de Gençlik Merkezi açacağız. Şuan yapımı devam eden aynı zamanda yapımı biten yeni Gençlik Merkezlerimizde var. Ama şuan burayı biraz genişletme ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü çok ciddi anlamda öğrenci sayısında artış meydana geldi. 20 binin üzerine çıkınca tabi ki burayı genişletmek zorunda kaldık. İnşallah ihtiyaç olursa yeni alanlar açacağız.”

Vali Demirtaş, yürütülen ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin’den bilgiler aldıktan sonra merkezden ayrıldı.