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Mardin’de gençlik koşusu düzenlendi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.
MARDİN 17.05.2022, 12:35
Mardin’in Nusaybin ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında gençlik koşusu düzenlendi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle ‘Gençlik Koşusu’ düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında asayiş, trafik ve komando timlerince güvenlik tedbirleri aldı.