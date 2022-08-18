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Mardin’de gençler uyuşturucuya savaş açtı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı.

MARDİN 18.08.2022, 12:46
Mardin’de gençler uyuşturucuya savaş açtı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gençler, uyuşturucuya karşı mücadele başlattı.

Kızıltepe ilçesinde bir süredir yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle mahalle sakinleri rahatsız olmaya başladı. Uyuşturucu nedeniyle vatandaşlar çocuklarını dışarıya göndermeye çekinirken, mahalleli gençler uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçti. Kızıltepe Atatürk Mahallesi sakinleri de uyuşturucu bataklığını kurutmak için savaş açanlardan. Mahallenin gençleri, bir araya gelerek caddelere “Gençlerimiz uyuşturucu yüzünden eriyip gidiyor. Analar ağlamasın, uyuşturucuya son” pankartı astı.

Mahallenin gençleri ilerleyen süreçte uyuşturucu sorununun devam etmesi durumunda yeni çalışmalar yapacaklarını duyurdu

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