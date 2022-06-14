Mardin’de ‘Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Finalleri’ başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, ‘Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın Güneydoğu Anadolu Bölge Finalleri bazında düzenlenen bilgi yarışması başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının Güneydoğu Anadolu Bölge Finalleri, Atatürk Kültür Merkezinde lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasıyla başladı. Açılış törenine Mardin Vali Vekili Abdullah Demirdağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, ilgili kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman’dan 344 lise ve üniversite öğrencisi 4 gün sürecek olan finallerde bilgi, ses ve icra, şiir okuma ve tiyatro dallarında yarışacak. Güneydoğu Anadolu Bölge finalleri bazında lise ve üniversiteler arasında olmak üzere iki kategoride düzenlenen bilgi yarışması büyük heyecana sahne olurken yarışmalarda lise düzeyinde Mardin, üniversite düzeyinde ise Batman birinci oldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciler ödül ve plaketlerini Vali Vekili Abdullah Demirdağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik’in ellerinden aldı. Vali Vekili Demirdağ, gençleri tek tek tebrik ederek yarışmalarda başarılar diledi.

Yarışmalar sonunda birinci olanlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.