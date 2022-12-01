Mardin’de genç istihdam için işletmelere 335 Milyon TL’lik destek

KOSGEB Mardin İl Müdürlüğü, 2 bin 169 işletmeye 5 bin 379 gencin istihdam karşılığında işletmelere 335 milyon TL ödeme sağladı.

2022 yılı başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pandemiden etkilenen mikro ve küçük İşletmelere yönelik müjdelediği ve KOSGEB tarafından sunulan her yeni genç istihdama yönelik mikro ve küçük işletmeler hızlı destek kredi desteği ödeme talepleri ve başvuruları tamamlandı.

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek üzere hazırlanan programa Mardin’de de ilgi büyük oldu.

KOSGEB Mardin İl Müdürü Abdullah Yurten, Mardin’de faaliyet gösteren Mikro ve Küçük İşletmelerin 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personelin istihdamına destek verilen programa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Müdürlük olarak programı başarıyla uygulayıp, başvuruları ivedilikle sonuçlandıran Türkiye’deki ilk üç kurum arasında yer aldıklarını söyleyen Yurten, kentte 2 bin 169 işletmeye destek sağlandığını dile getirdi.

Programdan üniversite mezunlarının yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişilerin istihdam eden işletmelerin yararlanmak üzere başvurduklarını hatırlatan Yurten, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemiden etkilenen mikro ve küçük İşletmeleri desteklemek olarak müjdelediği programı Mardin olarak, programı en başarılı uygulayan ilk üç il arasında yer aldık. KOSGEB Mardin İl Müdürlüğü tanıtım faaliyetleri, saha ziyaretleri ve işletmelerin mevzuatlar çerçevesinde başvuru ve sonuçlanma aşamalarında vatandaş odaklı ve ivedilikle çözüm odaklı çalışmaların neticesinde; Mardin’de 2 bin 169 işletme desteklenmiş, bu destek ile 5 bin 379 yeni gencimize istihdam imkanı sağlanmış ve toplamda da 335 Milyon lira ödeme sağlanmıştır. İşletmelerin bu dönemde küresel ekonomik durumları düşünüldüğünde iki yıl geri ödemesiz olarak kullandığı bu destek esnafa ilaç gibi gelmiştir. İlimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.