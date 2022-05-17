Mardin’de gelincik tarlaları doğal stüdyo oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan gelincik tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu.

Mazıdağı Ovası’nda bulunan arazilerde renk cümbüşü oluşturan gelincikler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Baharın müjdecisi, tarlaların süsü gelincik çiçekleri, şifa arayanların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi alanı oldu. Gelincik tarlalarının yanından geçen sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekim için buraları tercih etti. Bölgedeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken gelincik tarlaları, adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar köyünde ikamet eden Berat Doğan, gelincik tarlalarının çevreye çok güzel bir hava kattığını söyledi. Doğan, “Çok güzel bir manzara. Gelin ve damat fotoğraf çekimi için geliyorlar. Günde 20 kişiye yakın özel fotoğraf çekmek için geliyorlar” dedi.