Mardin’de geleceğin futbol yıldızları yetişiyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri dahilinde düzenlenen yaz spor okullarına katılan 120 öğrenci geleceğin yıldızları olarak yetişiyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş’ın destekleri ile açılan kursa katılan 8-13 ve 14-17 yaşlarında 120 sporcu büyükşehir belediyesi antrenörü Faris Çalbay eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kamor Millet bahçesinde bulunan spor kompleksinde hafta sonu düzenlenen ilçeler arası futbol müsabakaları büyük ilgi görüyor. Mardin Büyükşehir belediyesi futbol okulu ve Ömerli futbol yaz okulu arasında yapılan maçlarda genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Dostluk havasında geçen maçlara sporcuların aileleri de büyük destek veriyor.

Yaz spor okullarına 120 öğrenci katıldığını belirten Çalbay, Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Genel Sekreterimiz Murat Süzen’in büyük destekleri ile açılan yaz spor okullarında geleceğin sporcularını yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Geçen yıl olmak üzere bu yılda yaz spor futbol okullarına büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Çalbay,” Bu yıl 8-13 ve 14-17 yaşlarında 120 çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. Bu kurslara katılan çocuklarda büyük bir gelişim gösteriyor. Bu da çocuklarımızın okul hayatında ve sosyal hayatlarında daha başarılı kılıyor. Futbol kurslarımızda ilçeler arasında futbol müsabakaları düzenliyoruz. Bu hafta Ömerli yaz spor okulunu misafir ettik. Ömerli antrenörü Şükrü Yiğiter, bizi kırmayıp gençleri getirdiği için teşekkür ederim. Çocuklarımızın gelişimi ve eğlenmesi açısında bizim için çok önemlidir. Bizi sevindiren taraf bütün velilerimizin sporcularımızın yanında olmasını görmek ayrıca memnun etti. Gençlerimizin geleceği ve gelişimi için her zaman Mardin’in gençlerine kucak açmaya devam ediyoruz. Bizlere bu imkânları sağlayanlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.