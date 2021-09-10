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Mardin’de engelli vatandaş akülü sandalye ile özgürlüğüne kavuştu

Mardin’de yakalandığı bir hastalık nedeniyle yüzde 80 engel durumuna düşen Mürsal Bulut’un akülü sandalye hayalini gerçekleştirdi.

MARDİN 10.09.2021, 10:06
Mardin’de engelli vatandaş akülü sandalye ile özgürlüğüne kavuştu

Mardin’de yakalandığı bir hastalık nedeniyle yüzde 80 engel durumuna düşen Mürsal Bulut’un akülü sandalye hayalini gerçekleştirdi.


Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Mürsal Bulut, yaklaşık 3 sene önce Buerger (Tromboanjiitis Obliterans) TAO hastalığı teşhisinden sonra ayaklarında oluşan damar tıkanmaları nedeniyle ayaklarında kangren oluştu. Kangrenin ilerlemesinin ardından ayağı kesilen Bulut, bağımlı şekilde evde yaşamak zorunda kaldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına durumunu bildirmesi üzerine, yapılan sosyal inceleme neticesinde Mürsal Bulut’un engel durumundan ve yetersiz koşullardan sürekli başkanlarına ve eve bağımlı yaşadığı, sosyal hayattan uzaklaştığı tespit edildi.


Mürsal Bulut’un sosyal yaşamının güçlendirilmesi, eve bağımlı kalmadan yaşamını devam ettirmesi ve sosyal refahı için Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, bir adet akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Mürsal Bulut, akülü sandalyenin kendisi için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Sigara içtiğim için bu duruma geldim. Benim çektiğim acıları başkalarının çekmesini istemiyorum. Lütfen sigarayı bırakın. Akülü sandalye benim için çok önemli. Özgürlüğüme yeniden kavuştum. Bundan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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