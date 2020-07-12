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Mardin’de elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE BİR EV, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN NEDENİ İLE KÜL OLDU.
MARDİN 12.07.2020, 20:11
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir ev, elektrik kontağından çıkan yangın nedeni ile kül oldu.
Olay, Şar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 3 katlı binanın son katında, Şeyhmus İlhan’a ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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