Mardin’de eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeline sertifikaları verildi
MARDİN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MAHMUT DEMİRTAŞ’IN KATILIMLARIYLA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN PERSONELE SERTİFİKALARI VERİLDİ.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, yangının yapısı, yangının gelişimi, yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, LPG ve doğalgaz bilgisi, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip çalışması eğitimi, köpük çeşitleri ve köpük kullanma eğitimi, genel araç bakımı ve eğitimi ile pompa eğitimi ve bakımı gibi konular üzerinde duruldu. Personelin görevleri ile yangınlara organize şeklinde hızlı müdahale etmek amacıyla başlatmış olduğu hizmet içi eğitimin sona ermesiyle 27 personel için İtfaiye Daire Başkanlığında sertifika programı düzenlendi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Genel Sekreter Murat Süzen, Daire Başkanı Hakan Kaplan ile eğitim alan personel katıldı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sertifika verdiği personele başarılar diledi.
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