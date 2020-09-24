Mardin’de eğitim sorunları ve başarıyı artırma yolları masaya yatırıldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde eğitimin sorunları ve başarıyı arttırmak için yapılacak çalışmalar düzenlenen çalıştayla masaya yatırıldı.

Artuklu’da eğitimin sorunları ve başarıyı arttırmak için yapılacak çalışmalar, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Artuklu Üniversitesi akademisyenleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, eğitim camiasının işbirliğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 3 günlük çalıştayda masaya yatırıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, yeni eğitim öğretim yılına ilk olarak bir çalıştayla başlamak istediklerini söyledi. Duyan, "İnşallah hedeflerimizin arasında özelde Artuklu’yu zirveye taşımak var. Genelde de Mardin’i yarışır seviyeye getirmek hedefinde biz de merkez ilçe olarak payımız ne kadar olur bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız eğitimde 2023 vizyonuna ulaşmanın yanı sıra daha başarılı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp ilgi ve yeteneklerine göre gerekli yönlendirmeler yaparak ilerleyen eğitim hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlayacağız. Her okulu her bölgeyi kendi dinamikleri içerisinde değerlendirerek okul bazlı çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca eğitimin olmazsa olmazı olan öğretmenlerimiz, motivasyon ve hedefler konusunda bir adım öteye geçtikleri takdirde başarıyı yakalamak kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda projemizde önceliklerimiz öğretmenlerimizi sürece dahil etmek ve eğitim adına yapılan tüm çalışmaların, politikaların nihai hedefinin ’iyi insan’ yetiştirmek olduğu anlayışını hakim kılmak olmuştur" dedi.

Öğretmenlerin geleceğin umudu olan gençlerin hayatlarına dokunabildikleri kadar eğitimde başarıyı yakalayabileceğine dikkat çeken Duyan, "Zira öğretmen olmak bir cana dokunmaktır. Başarıyı zirveye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizin fikirleriniz bizim için önemli. Bu nedenle bu çalıştayı gerçekleştirdik. Başarıyı arttırmak adına çalıştaydan çıkacak somut çözüm önerileri ve fikirler, 2 Ekim Cuma günü çalıştay katılımcıları tarafından sunulacak. Bu fikirler ışığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eylem planları oluşturulacak, ilçemizde akademik başarı seferberliği ilan edilecek" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmasının ardından çalıştay, rehberlik araştırma merkezinde ve okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla kırsaldaki öğrenci ve velilere ulaşarak toplam 5 bin kişi ile yapılan anket çalışmasından yola çıkarak başarıya engel olan maddeler tespit edilerek, katılımcıların sorunlara çözüm önerileri hakkında yapılan görüş alışverişiyle devam devam etti.