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Mardin’de dolap yüklü tır devrildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde büro dolapları yüklü olan tır, devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

MARDİN 05.07.2021, 17:21
Mardin’de dolap yüklü tır devrildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde büro dolapları yüklü olan tır, devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan büro dolapları yüklü olan 16 AIL 250 plakalı tır, kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde ön lastikleri patladı. Kontrolden çıkan tır, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken tır ve dorsesinde bulunan mobilyalar hasar gördü. Haber verilmesiyle, olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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