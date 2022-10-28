Mardin’de dilencilerin üzerinden 4 bin 295 lira çıktı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs üzerinde 4 bin 295 lira ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunan alanlarda, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, farklı alanlarda dilencilik yaptığı tespit edilen 6 şahısta yapılan üst aramasında yaklaşık 4 bin 295 lira çıktı.

Paralara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken dilencilik yapan şahısların kimlik tespitinden sonra Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesine göre cezai işlem uygulandı.