Mardin’de devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin’in Ortaköy mevkiinde seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.