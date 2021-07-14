Mardin’de Çölyak hastalarına yönelik ilk seminer düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi’nin destekleriyle Glütensiz Beslenme Eğitim Semineri düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü işbirllğinde, Atatürk Kültür Merkezinde Glütensiz Beslenme Eğitim Semineri, düzenledi. Seminere, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesinden yetkililer ile Glütensiz beslenen vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından Mine Taş’ın yaptığı seminer, Doç. Dr. Gülseren Özaktaş Serçek, Dahiliye Uzmanı Dr. Türkan Mammatlı, Türkiye’nin ilk glütensiz şefi olan Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Süleyman Engin, Hemşire Aziz Türk’ün konuşmaları ile devam etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Sara Ayyıldız ise yaptığı konuşmasında, Mardin’de şuana kadar çölyak hastalarına yönelik bir çalışma yapılmadığını ve seminer ile bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Çölyak hastalığının toplumda çok bilinen bir hastalık olduğunu ifade eden Ayyıldız, “İlimizde yaşayan çölyak hastaları maalesef glütensiz gıdalara ulaşmakta güçlük çekmekte ve çoğu zaman ulaşamamaktadırlar. Mardin’de glütensiz ürünlerin üreten herhangi bir imalathane bulunmamaktadır. Bundan dolayı işlenmiş gıdaların maliyeti yüksek olduğundan ailelerin bütçesi yetmediği bundan kaynaklı çölyak hastalarımız mağduriyet yaşamaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından soru ve cevap kısmında çölyak hastalarının yaşadığı sorunlar dinlenerek çözüm yolları arandı.