Mardin’de “Çök, Kapan, Tutun" tatbikatı yapıldı.

Tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirilen ‘Çök Kapan Tutun’ tatbikatı Mardin Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Metin Şentürk’ün konuk olduğu ‘Genç Bakış açışı’ programına ara verilerek gerçekleştirilen tatbikata tüm salon katılım sağladı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da tatbikatta hazır bulundu. Saat 18.57’ de gerçekleştirilen tatbikata, kentte katılım yüksek oldu.