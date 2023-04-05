Mardin’de çocuklar için "tekne orucu" programı düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak adına Anadolu’nun geleneklerinden tekne orucu tutan çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve Ramazan’ın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kamor Millet Bahçesinde, Tekne Orucu programı düzenlendi. Çocuklar, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve çeşitli kahraman karakterlerini canlandıran tiyatrocuların yaptıkları gösterilerle eğlendiler. Programdaki müziklere eşlik eden çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, çocuklara yönelik düzenlenen bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Etkinliği katılan 500’e yakın çocuğun ramazan ayının tadına varabilmesini arzu ettiklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yardımlaşma duygusunu, birlik ve beraberlik duygusunu artırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız ailelerimiz ciddi anlamda ilgi gösterdi. İnşallah bunu bundan sonraki yıllarda da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Mardin’de yaklaşık 30 bine yakın depremzede ailemiz var. Depremzede vatandaşlarımızın çocukları da bu etkinliğimize dahil oldu. Onlarla birlikte tekne orucunun güzelliğini yaşıyoruz, kaynaşıyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."