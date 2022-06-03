Mardin’de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu yıl temasının ’Sıfır Atık’ olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası Mardin’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe katılanlar çocuklarla çevre temizliği yaptı. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı giysi ve ürünlerin ilgi odağı olduğu etkinlikte film animasyon gösterimi yapıldı, geri dönüşüm sergisi açıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mahmut Demirtaş, çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmek gerektiğini belirtti.

Hükümetin 20 yılda çevre konusunda ciddi adımlar attığını dile getiren Vali Demirtaş, “Bugün hem dünya bisiklet günü hem de çevre gününü birlikte kutluyoruz. Malumunuz Türkiye Cumhuriyet devletinin bir anayasası var. Anayasanın 56. maddesinde de herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir diyor. Bu bizim için çok önemli. Bunun hem kanunlarda hem de yönetmenliklerde ve yönergelerimizde çok net bir şekilde belirtilmiştir. Sadece bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık ile ilgili bir projesi var. Bu sıfır atık projesi hem ülkemizde hem dünyada çok ciddi anlamda ilgi gördü. Mardin vatandaşlarımız hem evlerinin çevresini hem de iş yerlerinin çevresini çok temiz tutmalarını rica ediyorum. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmamız lazım. Çevrenin bize bir miras olmadığını bir emanet olduğunu ve bu emaneti de çocuklarımıza en güzel şekilde teslim etmemiz gerektiğini altını çizmek istiyorum” dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Vali Demirtaş, daha sonra geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli giysi ve ürünler elde eden ilkokul çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Geri dönüşüm defilesi ile devam eden programda öğrenciler hünerlerini sergiledi, halk oyunları gösterisinin ardından Vali Demirtaş, geri dönüşüm konusunda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek geri dönüşüm stantlarını gezerek öğretmenleri tebrik etmesiyle son buldu.