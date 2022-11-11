Mardin’de çalışmalardan dolayı 74 mahallede elektrik kesintisi

Dicle Elektrik A.Ş. Mardin İl Müdürlüğü, 3 ilçenin toplamda 74 mahallesinde trafo çalışmasından dolayı elektrik kesintisi olacağını bildirdi.

Dicle Elektrik A.Ş. Mardin İl Müdürlüğü (Sistem İşletme İl Yöneticiliği) tarafından yapılan açıklamaya göre, "TEİAŞ ekipleri tarafınca trafo merkezinde polimer izolasyon çalışması, kodlu bakım ve test çalışması yapılacağı, 13 Kasım tarihine kadar 02.00-08.00 saatleri arasında söz konusu trafolardan beslenen fidelerde enerji kesintisi yapılacağı" belirtildi.

Açıklamada, bu çalışmalar doğrultusunda Midyat ilçesinde; Acırlı, Adaklı, Akçakaya, Alagoz, Altıntaş, Anıtlı, Bağlar, Bağlarbaşı, Bahçelievler, Bardakçı, Barıştepe, Başyurt, Budaklı, Cumhuriyet, Çaldere, Çalpınar, Çamyurt, Çandarlı, Çavuşlu, Çayırlı, Danışman, Doğançay, Doğanyazı, Dolunay, Düzgeçit, Düzoba, Eğlence, Elbegendi, Emre, Erişti, Gelinkaya, Gölcük, Gülgöze, Gülveren, Güngören, Güven, Hanlar, Harmanlı, Işıklar, İkizdere, İzbırak, Kayabaşı, Kayalar, Kayalıpınar, Kutlubey, Mercimekli, Narlı, Ortaca, Ortaçarşı, Oyuklu, Pelitli, Sanayi, Sarıkaya, Sarıköy, Seyitler, Sivrice, Sögütlü, Şenköy, Taslıburç, Toptepe, Tulgalı, Ulucami, Üçağıl, Yayvantepe, Yemıslı, Yeni, Yenice, Yeşilöz, Yolbaşı, Yunus, Yuvalı, Ziyeret mahallelerinde,

Ömerli ilçesinde; Alıçlı Mahallesi ve Dargeçit ilçesinde; Beğendi ve Tanyeri mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.