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Mardin’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Mardin’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

MARDİN 17.04.2021, 14:04
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Mardin’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Mardin’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde cuma akşamı saat 19.00’da başlayıp, pazartesi 05.00’e kadar sürecek olan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Mardin’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri, kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederken, kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uyguladı.
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