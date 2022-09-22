Mardin’de bulgur kaynatma etkinliği düzenlendi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tescilli Mardin bulgurunun kaynatma sezonu başladı. Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi de geleneksel Dahnu (Hedik) etkinliği düzenledi.

Mezopotamya’nın verimli topraklarını bağrında barındıran Mardin’de asırlık bir gelenek olarak sürdürülen bulgur kaynatma sezonu başladı. Yöresel adıyla ‘hedik’ olarak bilinen bulgur kaynatmak için eylül ayında kollar sıvandı. Kazanlarda kaynatılan bulgurluk buğday önce kurutuluyor, daha sonra ise değirmende öğütülerek bulgur haline getiriliyor.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi de bu geleneği sürdürmek için Dahnu (Hedik) etkinliği düzenledi. Etkinlik, Mardin Bulgur Sanayicileri Dernek Başkan Faysal Sun ile Mardin Yöresel Tatlar ve Dobalan Derneği Başkanı Hikmet Ölçer sponsorluğunda yapıldı.

Kızıltepe Halı Caddesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, vatandaşlara kaynatılan bulgurdan ikram etti. Burada Konuşan Kaymakam Cıdıroğlu, "Bugün başaklar diyarı Kızıltepe’mizin bereketli topraklarından yetişen coğrafi işaretli ürünümüz buğdaydan yapılan geleneksel yemeğimiz Dahnu (Hedik) şenliğimizde halkımızla buluştuk. Programımızda emeği geçen başta işadamı Faysal Sun’a, Hikmet Ölçer’e, mesai arkadaşlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yöresel kıyafetlerini giyerek bulgur kaynatan Türkan Ölçer, dahnu geleneğini yaşatmak kazanlarda bulgur kaynattıkları ifade ederek bu kaynatılan bulgurdan onlarca çeşit yöresel yemek yapıldığını belirtti.