Mardin’de bisiklet tutkunlarının beklediği projenin yüzde 90’ı tamamlandı
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE YAPIMI DEVAM EDEN BİSİKLET PİSTİNDE ASFALT SERİMİ BAŞLADI. YAKLAŞIK YÜZDE 90’NI TAMAMLANAN PROJENİN KISA BİR SÜRE SONRA HİZMETE ALINMASI HEDEFLENİRKEN, BİSİKLET TUTKUNLARI İLE VATANDAŞLAR, PARKURDAN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLECEK.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca Artuklu Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden bisiklet pistinde asfalt serimi başladı. Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan projenin kısa bir süre sonra hizmete alınması hedeflenirken, bisiklet tutkunları ile vatandaşlar, parkurdan ücretsiz faydalanabilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Mardin’de ve bölgede bisiklet sporuna gönül veren sporcuların hayali olan bisiklet parkuru gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde 425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için yapılan bisiklet parkurunun hem Mardin’de hem de bölgede bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Veledromun bir yandan uluslararası yarışmalara bir yandan da akrobatik gösterilere ev sahipliği yapması bekleniyor. Işıklandırma, BMX parkuru, idari bina gibi bölümleri tamamlanan projenin profesyonel bisiklet parkurunun asfaltlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına geçilecek. Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan Profesyonel Bisiklet Parkuru Projesinin kısa bir zamanda hizmete girmesi hedeflenirken, bisiklet tutkunları ile vatandaşların parkurdan ücretsiz faydalanabileceği kaydedildi.
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