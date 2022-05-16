Mardin’de birincisi düzenlenen bahar şenlikleri büyük bir çoşkuyla kutlandı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yalımköy Mahallesinde bu sene birincisi düzenlenen ’1. Bahar Şenlikleri’ büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yalımköy Mahallesinde düzenlenen şenlik, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çelik çomak turnuvasının düzenlendiği etkinlikte halat çekme, şişe kırma ve halk oyunları ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Köylüler oynadıkları oyunlarda kıyasıya yarıştı. Etkinlik sonunda derece yapan yarışmacılara köy büyükleri tarafından ödül verildi. Etkinliği düzenleyen gençler, etkinliği her yıl geleneksel olarak yapacaklarını dile getirdi.

“Bu kültürü yaşatmak için bu etkinliği düzenledik”

Köy gençlerinden Erdal Açıl etkinliğe 7’den 70’e bütün köylülerin katıldığını söyledi. Açıl, “Köy gençleri ile düşünüp bu kültürü yaşatmak için böyle bir etkinliği yapmaya karar verdik. Düzenlediğimiz etkinliğe bütün köylü katıldı. Çok renkli görüntülere sahne oldu. Bu etkinliği her yıl düzenleyip geleneksel hale getireceğiz. Etkinliğe katılan bütün herkese teşekkür ederim” dedi.